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Відновили з нуля. Світло на Харківщині повернули у село біля Ізюму

Суспільство 13:53   06.04.2023
Оксана Якушко
Відновили з нуля. Світло на Харківщині повернули у село біля Ізюму

У селі Байрак Ізюмського району, через яке проходила лінія фронту і яке було знеструмлено з березня минулого року, дали світло першим споживачам, повідомили у «Харківобленерго».

Пошкодження мережі тут були надзвичайними, тому що під час окупації росіяни використали опори лінії електропередачі для зміцнення вогневих позицій, кажуть енергетики.

“Внаслідок інтенсивних бойових дій енергетичне обладнання зазнало значних пошкоджень. До того ж, рашисти перегороджували залізобетонними опорами дороги, а іншу частину пускали на будівництво бліндажів. Тому електричну мережу в селі Байрак довелося відновлювати практично з нуля”, – розповів начальник Балаклійського району електричних мереж Олексій Вишняков.

Ремонт ускладнювався через велику кількість снарядів і мін і складний рельєф місцевості. Про останнє говорить навіть назва села Байрак — балка, що поросла травою. Встановити на схилах із непросохлою землею важку спецтехніку було дуже важко.

Наразі заживили перші з понад 100 будинків. У селі залишилася приблизно третина мешканців. Однак з появою електрики сюди вже почали повертатися люди, тому підключати планується в першу чергу заселені домівки.

Читайте також: У центрі Харкова тимчасово відключили світло

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 13:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Байрак Ізюмського району, через яке проходила лінія фронту і яке було знеструмлено з березня минулого року, дали світло першим споживачам, повідомили у «Харківобленерго».".