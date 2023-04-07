Бойцы ГСЧС не дотушили пожар на Чугуевщине из-за повторных мощных обстрелов

За минувшие сутки в Харьковской области произошел один пожар, вызванный вражескими обстрелами. Чрезвычайники выезжали в село Караичное Чугуевского района.

Пожар начался около 19 часов 6 апреля. В результате артиллерийского обстрела села загорелось на территории частного домохозяйства, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горела крыша хозяйственной постройки на площади 70 квадратных метров. В 20:30 спасатели локализовали огонь, после чего из-за мощных обстрелов они вынуждены были вернуться к месту постоянной дислокации. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС.