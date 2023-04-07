Live
  • Суббота 08.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Бойцы ГСЧС не дотушили пожар на Чугуевщине из-за повторных мощных обстрелов

Происшествия 08:59   07.04.2023
Елена Нагорная
Бойцы ГСЧС не дотушили пожар на Чугуевщине из-за повторных мощных обстрелов

За минувшие сутки в Харьковской области произошел один пожар, вызванный вражескими обстрелами. Чрезвычайники выезжали в село Караичное Чугуевского района.

Пожар начался около 19 часов 6 апреля. В результате артиллерийского обстрела села загорелось на территории частного домохозяйства, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горела крыша хозяйственной постройки на площади 70 квадратных метров. В 20:30 спасатели локализовали огонь, после чего из-за мощных обстрелов они вынуждены были вернуться к месту постоянной дислокации. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС.

Читайте также: Утром враг ударил по Волчанску, раненых от обстрелов за сутки нет — Синегубов

Читайте также: Более двадцати населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

09:23
На Чугуевщине боец ГСЧС помогал раненым от подрыва на мине и подорвался сам
08:35
Армия РФ била по приграничному селу на Харьковщине, есть погибший — Синегубов
08:18
Полиция Харьковщины задержала 75 потенциальных диверсантов за сутки
07:48
На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС
07:16
Враг обстрелял районы 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бойцы ГСЧС не дотушили пожар на Чугуевщине из-за повторных мощных обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 08:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области произошел один пожар, вызванный вражескими обстрелами. Чрезвычайники выезжали в село Караичное Чугуевского района.".