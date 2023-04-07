Бойцы ГСЧС не дотушили пожар на Чугуевщине из-за повторных мощных обстрелов
За минувшие сутки в Харьковской области произошел один пожар, вызванный вражескими обстрелами. Чрезвычайники выезжали в село Караичное Чугуевского района.
Пожар начался около 19 часов 6 апреля. В результате артиллерийского обстрела села загорелось на территории частного домохозяйства, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Горела крыша хозяйственной постройки на площади 70 квадратных метров. В 20:30 спасатели локализовали огонь, после чего из-за мощных обстрелов они вынуждены были вернуться к месту постоянной дислокации. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 08:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области произошел один пожар, вызванный вражескими обстрелами. Чрезвычайники выезжали в село Караичное Чугуевского района.".