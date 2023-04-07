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Бійці ДСНС не догасили пожежу на Чугуївщині через повторні потужні обстріли

Події 08:59   07.04.2023
Олена Нагорна
Бійці ДСНС не догасили пожежу на Чугуївщині через повторні потужні обстріли

Минулої доби в Харківській області сталася одна пожежа, викликана ворожими обстрілами. Надзвичайники виїжджали у село Караїчне Чугуївського району.

Пожежа почалася близько 19 години 6 квітня. Внаслідок артилерійського обстрілу села зайнялося на території приватного домогосподарства, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Горів дах господарської будівлі на площі 70 квадратних метрів. О 20:30 рятувальники локалізували вогонь, після чого через потужні обстріли вони змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв і постраждалих немає”, – повідомили у ДСНС.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області сталася одна пожежа, викликана ворожими обстрілами. Надзвичайники виїжджали у село Караїчне Чугуївського району.".