Бійці ДСНС не догасили пожежу на Чугуївщині через повторні потужні обстріли

Минулої доби в Харківській області сталася одна пожежа, викликана ворожими обстрілами. Надзвичайники виїжджали у село Караїчне Чугуївського району.

Пожежа почалася близько 19 години 6 квітня. Внаслідок артилерійського обстрілу села зайнялося на території приватного домогосподарства, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Горів дах господарської будівлі на площі 70 квадратних метрів. О 20:30 рятувальники локалізували вогонь, після чого через потужні обстріли вони змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв і постраждалих немає”, – повідомили у ДСНС.