Бійці ДСНС не догасили пожежу на Чугуївщині через повторні потужні обстріли
Минулої доби в Харківській області сталася одна пожежа, викликана ворожими обстрілами. Надзвичайники виїжджали у село Караїчне Чугуївського району.
Пожежа почалася близько 19 години 6 квітня. Внаслідок артилерійського обстрілу села зайнялося на території приватного домогосподарства, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Горів дах господарської будівлі на площі 70 квадратних метрів. О 20:30 рятувальники локалізували вогонь, після чого через потужні обстріли вони змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв і постраждалих немає”, – повідомили у ДСНС.
Читайте також: Зранку ворог ударив по Вовчанську, поранених від обстрілів за добу немає – Синєгубов
Читайте також: Понад двадцять населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Бійці ДСНС не догасили пожежу на Чугуївщині через повторні потужні обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 08:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області сталася одна пожежа, викликана ворожими обстрілами. Надзвичайники виїжджали у село Караїчне Чугуївського району.".