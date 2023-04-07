Семь автодорог приводили в порядок на Харьковщине накануне (фото)
Фото: САД в Харьковской области
6 апреля дорожники выполняли работы на семи автодорогах Харьковской области. В них были задействованы 19 подрядных бригад.
«Работники выполняли ямочный ремонт, устанавливали и выравнивали дорожные знаки, убирали грунт с проезжей части, засыпали промоины и ремонтировали металлическое барьерное ограждение», — рассказали в Службе автодорог в Харьковской области.
Фото: САД в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 10:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля дорожники выполняли работы на семи автодорогах Харьковской области. В них были задействованы 19 подрядных бригад.".