Live
  • Суббота 08.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Семь автодорог приводили в порядок на Харьковщине накануне (фото)

Общество 10:11   07.04.2023
Елена Нагорная
Семь автодорог приводили в порядок на Харьковщине накануне (фото) Фото: САД в Харьковской области

6 апреля дорожники выполняли работы на семи автодорогах Харьковской области. В них были задействованы 19 подрядных бригад.

«Работники выполняли ямочный ремонт, устанавливали и выравнивали дорожные знаки, убирали грунт с проезжей части, засыпали промоины и ремонтировали металлическое барьерное ограждение», — рассказали в Службе автодорог в Харьковской области.


Фото: САД в Харьковской области

Читайте также: Дорожники проводят весеннюю уборку на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

09:23
На Чугуевщине боец ГСЧС помогал раненым от подрыва на мине и подорвался сам
08:35
Армия РФ била по приграничному селу на Харьковщине, есть погибший — Синегубов
08:18
Полиция Харьковщины задержала 75 потенциальных диверсантов за сутки
07:48
На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС
07:16
Враг обстрелял районы 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Семь автодорог приводили в порядок на Харьковщине накануне (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 10:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля дорожники выполняли работы на семи автодорогах Харьковской области. В них были задействованы 19 подрядных бригад.".