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Напередодні дорожники приводили до ладу сім автошляхів Харківщини (фото)

Суспільство 10:11   07.04.2023
Олена Нагорна
Напередодні дорожники приводили до ладу сім автошляхів Харківщини (фото)

6 квітня дорожники виконували роботи на семи автошляхах Харківської області. У них були задіяні 19 підрядних бригад.

“Працівники виконували ямковий ремонт, встановлювали та вирівнювали дорожні знаки, прибирали ґрунт з проїзної частини, засипали промоїни та ремонтували металеве бар’єрне огородження”, – розповіли у Службі автодоріг у Харківській області.


Фото: САД у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 10:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 квітня дорожники виконували роботи на семи автошляхах Харківської області. У них були задіяні 19 підрядних бригад.".