Напередодні дорожники приводили до ладу сім автошляхів Харківщини (фото)

6 квітня дорожники виконували роботи на семи автошляхах Харківської області. У них були задіяні 19 підрядних бригад.

“Працівники виконували ямковий ремонт, встановлювали та вирівнювали дорожні знаки, прибирали ґрунт з проїзної частини, засипали промоїни та ремонтували металеве бар’єрне огородження”, – розповіли у Службі автодоріг у Харківській області.



Фото: САД у Харківській області