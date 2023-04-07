Напередодні дорожники приводили до ладу сім автошляхів Харківщини (фото)
6 квітня дорожники виконували роботи на семи автошляхах Харківської області. У них були задіяні 19 підрядних бригад.
“Працівники виконували ямковий ремонт, встановлювали та вирівнювали дорожні знаки, прибирали ґрунт з проїзної частини, засипали промоїни та ремонтували металеве бар’єрне огородження”, – розповіли у Службі автодоріг у Харківській області.
Фото: САД у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 10:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 квітня дорожники виконували роботи на семи автошляхах Харківської області. У них були задіяні 19 підрядних бригад.".