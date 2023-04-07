Погода в Харькове на выходных: прогноз синоптиков
В Украинском гидрометцентре прогнозируют достаточно теплый, но дождливый уикенд в Харькове.
В ближайшие два дня радикальных изменений погоды в Харькове не предвидится. Прогулки на свежем воздухе лучше планировать на воскресенье — будет теплее и не так пасмурно. Прогноз выглядит следующим образом:
Суббота, 8 апреля
Температура ночью — от 5 до 7 тепла, днем — 11-13 выше нуля. Ветер незначительный — 3-8 м/с. Все сутки ожидаются пасмурными, с дождем.
Воскресенье, 9 апреля
Температура ночью — от 5 до 7 тепла, днем — 15-17 выше нуля. Ветер ночью — 1-3 м/с, днем — 3-8 м/с. Будет пасмурно с прояснениями, небольшой дождь.
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Напомним, недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле в целом.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 21:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украинском гидрометцентре прогнозируют достаточно теплый, но дождливый уикенд в Харькове".