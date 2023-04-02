Какой будет погода в Харькове на следующей неделе и в апреле в целом

Предстоящая рабочая неделя в Харькове будет неделей дождей. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, солнце почти не будет выходить из-за облаков. Впрочем, будет относительно тепло.

В понедельник, 3 апреля, ожидается облачная и дождливая погода. Ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов со знаком «плюс», днем — от 9 до 11 тепла.

Во вторник, 4 апреля, будет облачно. От 4 до 6 тепла ночью и от 13 до 15 днем.

В среду, 5 апреля, дневная и ночная температуры прогнозируются такие же, как во вторник. Днем ожидается дождь.

В четверг, 6 апреля, ночью — от 6 до 8 тепла, днем — 10-12 градусов. Небо будет скрыто за облаками, дождь вероятен в течение всех суток.

В пятницу, 7 апреля, на данный момент ожидается такая же погода, как и в четверг.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что среднемесячная температура апреля составит 9-13 градусов тепла, что на градус-полтора выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы, 30-52 мм.