Какой будет погода в Харькове на следующей неделе и в апреле в целом
Предстоящая рабочая неделя в Харькове будет неделей дождей. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, солнце почти не будет выходить из-за облаков. Впрочем, будет относительно тепло.
В понедельник, 3 апреля, ожидается облачная и дождливая погода. Ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов со знаком «плюс», днем — от 9 до 11 тепла.
Во вторник, 4 апреля, будет облачно. От 4 до 6 тепла ночью и от 13 до 15 днем.
В среду, 5 апреля, дневная и ночная температуры прогнозируются такие же, как во вторник. Днем ожидается дождь.
В четверг, 6 апреля, ночью — от 6 до 8 тепла, днем — 10-12 градусов. Небо будет скрыто за облаками, дождь вероятен в течение всех суток.
В пятницу, 7 апреля, на данный момент ожидается такая же погода, как и в четверг.
В Укргидрометцентре прогнозируют, что среднемесячная температура апреля составит 9-13 градусов тепла, что на градус-полтора выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы, 30-52 мм.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 22:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предстоящая рабочая неделя в Харькове будет неделей дождей. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, солнце почти не будет выходить из-за облаков. Впрочем, будет относительно тепло.".