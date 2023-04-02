Якою буде погода в Харкові наступного тижня та у квітні загалом

Прийдешній робочий тиждень у Харкові буде тижнем дощів. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, сонце майже не виходитиме з-за хмар. Втім, буде відносно тепло.

У понеділок, 3 квітня, очікується хмарна та дощова погода. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 9 до 11 тепла.

У вівторок, 4 квітня, буде хмарно. Від 4 до 6 тепла вночі та від 13 до 15 градусів вдень.

У середу, 5 квітня, денна та нічна температури прогнозуються такі ж, як у вівторок. Вдень йтиме дощ.

У четвер, 6 квітня, вночі – від 6 до 8 тепла, вдень – 10-12 градусів. Небо буде сховане за хмарами, дощитиме протягом усієї доби.

У п’ятницю, 7 квітня, наразі очікується така сама погода, як у четвер.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що середньомісячна температура квітня становитиме 9-13 градусів тепла, що на градус-півтора вище за норму. Місячна кількість опадів очікується у межах норми, 30-52 мм.