Погода в Харкові на вихідні: прогноз синоптиків

В Українському гідрометцентрі прогнозують досить теплий, але дощовий вікенд у Харкові.

Протягом найближчих двох днів радикальних змін погоди у Харкові не передбачається. Прогулянки на свіжому повітрі краще запланувати на неділю – буде тепліше й не так похмуро. Прогноз виглядає так:

Субота, 8 квітня

Температура вночі – від 5 до 7 тепла, вдень – 11-13 вище за нуль. Вітер незначний, 3-8 м/с. Уся доба очікується похмурою, з дощем.

Неділя, 9 квітня

Температура вночі – від 5 до 7 тепла, вдень – 15-17 вище за нуль. Вітер уночі – 1-3 м/с, удень – 3-8 м/с. Буде похмуро з проясненнями, невеликий дощ.

Нагадаємо, нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода у квітні загалом.