Погода в Харкові на вихідні: прогноз синоптиків
В Українському гідрометцентрі прогнозують досить теплий, але дощовий вікенд у Харкові.
Протягом найближчих двох днів радикальних змін погоди у Харкові не передбачається. Прогулянки на свіжому повітрі краще запланувати на неділю – буде тепліше й не так похмуро. Прогноз виглядає так:
Субота, 8 квітня
Температура вночі – від 5 до 7 тепла, вдень – 11-13 вище за нуль. Вітер незначний, 3-8 м/с. Уся доба очікується похмурою, з дощем.
Неділя, 9 квітня
Температура вночі – від 5 до 7 тепла, вдень – 15-17 вище за нуль. Вітер уночі – 1-3 м/с, удень – 3-8 м/с. Буде похмуро з проясненнями, невеликий дощ.
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Нагадаємо, нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода у квітні загалом.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 21:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Українському гідрометцентрі прогнозують досить теплий, але дощовий вікенд у Харкові".