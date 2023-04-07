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Погода в Харкові на вихідні: прогноз синоптиків

Суспільство 21:16   07.04.2023
Оксана Горун
Погода в Харкові на вихідні: прогноз синоптиків

В Українському гідрометцентрі прогнозують досить теплий, але дощовий вікенд у Харкові.

Протягом найближчих двох днів радикальних змін погоди у Харкові не передбачається. Прогулянки на свіжому повітрі краще запланувати на неділю – буде тепліше й не так похмуро. Прогноз виглядає так:

Субота, 8 квітня

Температура вночі – від 5 до 7 тепла, вдень – 11-13 вище за нуль. Вітер незначний, 3-8 м/с. Уся доба очікується похмурою, з дощем.

Неділя, 9 квітня

Температура вночі – від 5 до 7 тепла, вдень – 15-17 вище за нуль. Вітер уночі – 1-3 м/с, удень – 3-8 м/с. Буде похмуро з проясненнями, невеликий дощ.

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    • Нагадаємо, нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода у квітні загалом.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 21:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Українському гідрометцентрі прогнозують досить теплий, але дощовий вікенд у Харкові".