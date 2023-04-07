Синегубов: Сегодня из-за обстрела пограничного села Харьковщины погиб мужчина

Россияне вели огонь по селу Борисовка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает обстреливать приграничные города и села Харьковщины. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Сегодня около 14:30 российские оккупанты обстреляли с. Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина», — сообщил Синегубов.