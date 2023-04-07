Синегубов: Сегодня из-за обстрела пограничного села Харьковщины погиб мужчина
Фото: Виктория Яковенко
Россияне вели огонь по селу Борисовка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг продолжает обстреливать приграничные города и села Харьковщины. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Сегодня около 14:30 российские оккупанты обстреляли с. Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина», — сообщил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 16:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне вели огонь по селу Борисовка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".