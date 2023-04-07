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Синегубов: Сегодня из-за обстрела пограничного села Харьковщины погиб мужчина

Происшествия 16:35   07.04.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Сегодня из-за обстрела пограничного села Харьковщины погиб мужчина Фото: Виктория Яковенко

Россияне вели огонь по селу Борисовка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает обстреливать приграничные города и села Харьковщины. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Сегодня около 14:30 российские оккупанты обстреляли с. Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина», — сообщил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 16:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне вели огонь по селу Борисовка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".