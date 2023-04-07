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Синєгубов: Через обстріл прикордонного села Харківщини загинув чоловік

Події 16:35   07.04.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Через обстріл прикордонного села Харківщини загинув чоловік Фото: Вікторія Яковенко

Росіяни гатили вогнем по селу Борисівка Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує обстрілювати прикордонні міста і села Харківщини. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Сьогодні, близько 14:30, російські окупанти обстріляли с. Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік», – повідомив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 16:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни гатили вогнем по селу Борисівка Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".