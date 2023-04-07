Синєгубов: Через обстріл прикордонного села Харківщини загинув чоловік

Росіяни гатили вогнем по селу Борисівка Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує обстрілювати прикордонні міста і села Харківщини. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Сьогодні, близько 14:30, російські окупанти обстріляли с. Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік», – повідомив Синєгубов.