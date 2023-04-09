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Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 07:10   09.04.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг удерживает свои подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караичное и Чугуновка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодезное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.

На Лиманском направлении под обстрел попала Чернещина.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 07:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 6:00.".