Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг удерживает свои подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караичное и Чугуновка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодезное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.

На Лиманском направлении под обстрел попала Чернещина.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.