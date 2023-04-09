Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг удерживает свои подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караичное и Чугуновка.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодезное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.
На Лиманском направлении под обстрел попала Чернещина.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 07:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 6:00.".