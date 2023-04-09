Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Райони щонайменше 18 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог утримує свої підрозділи у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні Ветеринарне, Гранів, Вільхівка, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове.

На Лиманському напрямку під обстріл потрапила Чернещина.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.