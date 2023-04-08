Ворог обстріляв Куп’янщину: Синєгубов повідомляє про двох загиблих і поранену
Внаслідок ворожих ударів по Куп’янському району Харківської області 8 квітня двоє чоловіків загинули та постраждала жінка.
Двоє чоловіків 65 та 34 років загинули внаслідок обстрілу селища Дворічна, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також, за його словами, у селі Подоли зазнала поранень 65-річна жінка. Медики надають їй допомогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 20:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих ударів по Куп’янському району Харківської області 8 квітня двоє чоловіків загинули та постраждала жінка.".