Ворог обстріляв Куп’янщину: Синєгубов повідомляє про двох загиблих і поранену

Внаслідок ворожих ударів по Куп’янському району Харківської області 8 квітня двоє чоловіків загинули та постраждала жінка.

Двоє чоловіків 65 та 34 років загинули внаслідок обстрілу селища Дворічна, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також, за його словами, у селі Подоли зазнала поранень 65-річна жінка. Медики надають їй допомогу.