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Армія РФ била по прикордонному селу на Харківщині, є загиблий – Синєгубов

Події 08:35   08.04.2023
Олена Нагорна
Армія РФ била по прикордонному селу на Харківщині, є загиблий – Синєгубов

Внаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району Харківської області 7 квітня загинув 39-річний цивільний, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Куп’янському районі в селищі Дворічна обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, а в селі Кучерівка – будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа.

Синєгубов нагадав, що в районі села Миколаївка Чугуївського району в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися та отримали поранення троє людей – чоловіки 40 та 55 років, а також 50-річна жінка. Усі ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Піротехніки ДСНС обстежили 8 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.

На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та щодня нищать живу силу і техніку ворога“, – додав Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 08:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району Харківської області 7 квітня загинув 39-річний цивільний, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".