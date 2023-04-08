Армія РФ била по прикордонному селу на Харківщині, є загиблий – Синєгубов
Внаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району Харківської області 7 квітня загинув 39-річний цивільний, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у Куп’янському районі в селищі Дворічна обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, а в селі Кучерівка – будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа.
Синєгубов нагадав, що в районі села Миколаївка Чугуївського району в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися та отримали поранення троє людей – чоловіки 40 та 55 років, а також 50-річна жінка. Усі ушпиталені у стані середньої тяжкості.
Піротехніки ДСНС обстежили 8 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.
“На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та щодня нищать живу силу і техніку ворога“, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 08:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району Харківської області 7 квітня загинув 39-річний цивільний, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".