Армия РФ била по приграничному селу на Харьковщине, есть погибший — Синегубов

В результате обстрела села Борисовка Харьковского района Харьковской области 7 апреля погиб 39-летний гражданский, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, в поселке Двуречная Купянского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки, а в селе Кучеровка Купянского района — здания сельскохозяйственного предприятия, произошел пожар.

Синегубов напомнил, что в районе села Николаевка Чугуевского района в поле возле лесополосы на неизвестном взрывном устройстве подорвались и получили ранения три человека — мужчины 40 и 55 лет, а также 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Пиротехники ГСЧС обследовали 8 га территории и обезвредили 91 взрывоопасный предмет.

«На линии соприкосновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и ежедневно уничтожают живую силу и технику врага», — добавил Синегубов.