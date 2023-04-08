Армия РФ била по приграничному селу на Харьковщине, есть погибший — Синегубов
В результате обстрела села Борисовка Харьковского района Харьковской области 7 апреля погиб 39-летний гражданский, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, в поселке Двуречная Купянского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки, а в селе Кучеровка Купянского района — здания сельскохозяйственного предприятия, произошел пожар.
Синегубов напомнил, что в районе села Николаевка Чугуевского района в поле возле лесополосы на неизвестном взрывном устройстве подорвались и получили ранения три человека — мужчины 40 и 55 лет, а также 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Пиротехники ГСЧС обследовали 8 га территории и обезвредили 91 взрывоопасный предмет.
«На линии соприкосновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и ежедневно уничтожают живую силу и технику врага», — добавил Синегубов.
Читайте также: Враг обстрелял районы 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ била по приграничному селу на Харьковщине, есть погибший — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 08:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела села Борисовка Харьковского района Харьковской области 7 апреля погиб 39-летний гражданский, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".