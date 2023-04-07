Взрыв на Харьковщине: три человека получили ранения — ГСЧС

В Чугуевском районе на Харьковщине 7 апреля пострадали двое мужчин и женщина.

«7 апреля в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Событие случилось в поле возле села Николаевка Чкаловской громады. В результате взрыва трое гражданских лиц (2 мужчины и женщина) получили ранения разной степени тяжести. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели очередной раз о необходимости держаться подальше от неизвестных и непроверенных грунтовых дорог, а также не посещать леса, поля, поймы рек и другие территории — особенно в районах, где шли бои.