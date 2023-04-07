Взрыв на Харьковщине: три человека получили ранения — ГСЧС
В Чугуевском районе на Харьковщине 7 апреля пострадали двое мужчин и женщина.
«7 апреля в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Событие случилось в поле возле села Николаевка Чкаловской громады. В результате взрыва трое гражданских лиц (2 мужчины и женщина) получили ранения разной степени тяжести. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Спасатели очередной раз о необходимости держаться подальше от неизвестных и непроверенных грунтовых дорог, а также не посещать леса, поля, поймы рек и другие территории — особенно в районах, где шли бои.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 20:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине 7 апреля пострадали двое мужчин и женщина".