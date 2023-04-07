Live
  • Суббота 08.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Взрыв на Харьковщине: три человека получили ранения — ГСЧС

Происшествия 20:10   07.04.2023
Оксана Горун
Взрыв на Харьковщине: три человека получили ранения — ГСЧС

В Чугуевском районе на Харьковщине 7 апреля пострадали двое мужчин и женщина.

«7 апреля в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Событие случилось в поле возле села Николаевка Чкаловской громады. В результате взрыва трое гражданских лиц (2 мужчины и женщина) получили ранения разной степени тяжести. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Читайте также: Мужчина и женщина на Харьковщине подорвались у себя во дворах – Синегубов

Спасатели очередной раз о необходимости держаться подальше от неизвестных и непроверенных грунтовых дорог, а также не посещать леса, поля, поймы рек и другие территории — особенно в районах, где шли бои.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

07:48
На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС
20:10
Взрыв на Харьковщине: три человека получили ранения — ГСЧС
08:59
Бойцы ГСЧС не дотушили пожар на Чугуевщине из-за повторных мощных обстрелов
18:56
В Изюме женщина на огороде наступила на мину «Лепесток» — ГСЧС
08:09
На Харьковщине ночью произошел пожар из-за российского обстрела

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Взрыв на Харьковщине: три человека получили ранения — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 20:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине 7 апреля пострадали двое мужчин и женщина".