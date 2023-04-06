Мужчина и женщина на Харьковщине подорвались у себя во дворах — Синегубов
6 апреля еще двое гражданских получили ранения в Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах. В селе Василенково Купянского района ранен мужчина, а в Изюме — женщина, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
В селе Василенково Купянского района 57-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы в собственном дворе. Его госпитализировали со взрывными травмами.
В Изюме на территории частного домохозяйства подорвалась и получила ранения 56-летняя женщина. Медики также оказывают ей помощь.
«В случае обнаружения любого предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не трогайте его, отойдите на безопасное расстояние и вызовите специалистов ГСЧС или сообщите в Нацполицию», — в очередной раз призывает Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля еще двое гражданских получили ранения в Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах. В селе Василенково Купянского района ранен мужчина, а в Изюме — женщина, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".