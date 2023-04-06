Мужчина и женщина на Харьковщине подорвались у себя во дворах — Синегубов

6 апреля еще двое гражданских получили ранения в Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах. В селе Василенково Купянского района ранен мужчина, а в Изюме — женщина, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

В селе Василенково Купянского района 57-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы в собственном дворе. Его госпитализировали со взрывными травмами.

В Изюме на территории частного домохозяйства подорвалась и получила ранения 56-летняя женщина. Медики также оказывают ей помощь.

«В случае обнаружения любого предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не трогайте его, отойдите на безопасное расстояние и вызовите специалистов ГСЧС или сообщите в Нацполицию», — в очередной раз призывает Синегубов.