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Мужчина и женщина на Харьковщине подорвались у себя во дворах — Синегубов

Происшествия 18:24   06.04.2023
Елена Нагорная
Мужчина и женщина на Харьковщине подорвались у себя во дворах — Синегубов

6 апреля еще двое гражданских получили ранения в Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах. В селе Василенково Купянского района ранен мужчина, а в Изюме — женщина, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

В селе Василенково Купянского района 57-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы в собственном дворе. Его госпитализировали со взрывными травмами.

В Изюме на территории частного домохозяйства подорвалась и получила ранения 56-летняя женщина. Медики также оказывают ей помощь.

«В случае обнаружения любого предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не трогайте его, отойдите на безопасное расстояние и вызовите специалистов ГСЧС или сообщите в Нацполицию», — в очередной раз призывает Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля еще двое гражданских получили ранения в Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах. В селе Василенково Купянского района ранен мужчина, а в Изюме — женщина, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".