Чоловік і жінка на Харківщині підірвалися на власних подвір’ях – Синєгубов

6 квітня ще двоє цивільних зазнали поранень у Харківській області внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах. У селі Василенкове Куп’янського району поранено чоловіка, а в Ізюмі – жінку, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Василенкове 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави у власному дворі. Його ушпиталили з вибуховими травмами.

В Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася та отримала поранення 56-річна жінка. Медики також надають їй допомогу.

“У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний в жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та викличте спеціалістів ДСНС або повідомте Нацполіцію“, – вкотре закликає Синєгубов.