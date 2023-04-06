Чоловік і жінка на Харківщині підірвалися на власних подвір’ях – Синєгубов
6 квітня ще двоє цивільних зазнали поранень у Харківській області внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах. У селі Василенкове Куп’янського району поранено чоловіка, а в Ізюмі – жінку, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Василенкове 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави у власному дворі. Його ушпиталили з вибуховими травмами.
В Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася та отримала поранення 56-річна жінка. Медики також надають їй допомогу.
“У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний в жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та викличте спеціалістів ДСНС або повідомте Нацполіцію“, – вкотре закликає Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 18:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 квітня ще двоє цивільних зазнали поранень у Харківській області внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах. У селі Василенкове Куп’янського району поранено чоловіка, а в Ізюмі – жінку, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.".