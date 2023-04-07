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Вибух на Харківщині: троє людей отримали поранення – ДСНС

Події 20:10   07.04.2023
Оксана Горун
Вибух на Харківщині: троє людей отримали поранення – ДСНС

У Чугуївському районі на Харківщині 7 квітня постраждали двоє чоловіків та жінка.

“7 квітня в Чугуївському районі стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія сталась у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади. Внаслідок вибуху троє цивільних осіб (2 чоловіки та жінка) отримали поранення різного ступеня важкості. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Рятувальники вкотре нагадали про необхідність триматися подалі від невідомих та неперевірених ґрунтових доріг, а також не відвідувати ліси, поля, пойми річок та інші території – особливо у районах, де точилися бої.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 20:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі на Харківщині 7 квітня постраждали двоє чоловіків та жінка".