На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС

Один пожар из-за российских обстрелов произошел в Харьковской области за минувшие сутки. Бойцы ГСЧС после 17 часов 7 апреля тушили огонь в селе Кучеровка Купянского района.

Вражеский снаряд упал на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Там горела металлическая емкость с остатками сжиженного газа на площади 10 квадратных метров. В 17:50 огонь полностью потушили.

В 14:20 чрезвычайники выезжали на обследование места падения вражеского боеприпаса в поселок Двуречная. Разрушениям подвергся дом и другие сооружения на территории частного домохозяйства. Также повреждены заборы двух соседних участков. Жертв и пострадавших нет.