На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Один пожар из-за российских обстрелов произошел в Харьковской области за минувшие сутки. Бойцы ГСЧС после 17 часов 7 апреля тушили огонь в селе Кучеровка Купянского района.
Вражеский снаряд упал на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Там горела металлическая емкость с остатками сжиженного газа на площади 10 квадратных метров. В 17:50 огонь полностью потушили.
В 14:20 чрезвычайники выезжали на обследование места падения вражеского боеприпаса в поселок Двуречная. Разрушениям подвергся дом и другие сооружения на территории частного домохозяйства. Также повреждены заборы двух соседних участков. Жертв и пострадавших нет.
Читайте также: Враг обстрелял районы 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 07:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар из-за российских обстрелов произошел в Харьковской области за минувшие сутки. Бойцы ГСЧС после 17 часов 7 апреля тушили огонь в селе Кучеровка Купянского района.".