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На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС

Происшествия 07:48   08.04.2023
Елена Нагорная
На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Один пожар из-за российских обстрелов произошел в Харьковской области за минувшие сутки. Бойцы ГСЧС после 17 часов 7 апреля тушили огонь в селе Кучеровка Купянского района.

Вражеский снаряд упал на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Там горела металлическая емкость с остатками сжиженного газа на площади 10 квадратных метров. В 17:50 огонь полностью потушили.

В 14:20 чрезвычайники выезжали на обследование места падения вражеского боеприпаса в поселок Двуречная. Разрушениям подвергся дом и другие сооружения на территории частного домохозяйства. Также повреждены заборы двух соседних участков. Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 07:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар из-за российских обстрелов произошел в Харьковской области за минувшие сутки. Бойцы ГСЧС после 17 часов 7 апреля тушили огонь в селе Кучеровка Купянского района.".