На Куп’янщині через обстріли горіло сільгосппідприємство та зруйновано дім
Одна пожежа через російські обстріли сталася в Харківській області минулої доби. Бійці ДСНС після 17 години 7 квітня гасили вогонь у селі Кучерівка Куп’янського району.
Ворожий снаряд упав на території сільськогосподарського підприємства, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Там горіла металева ємність із залишками скрапленого газу на площі 10 квадратних метрів. О 17:50 вогонь повністю загасили.
О 14:20 надзвичайники виїжджали в селище Дворічна на обстеження місця падіння ворожого боєприпасу. Руйнувань зазнав будинок та інші споруди на території приватного домогосподарства. Також пошкоджено паркани двох сусідніх ділянок. Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 07:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна пожежа через російські обстріли сталася в Харківській області минулої доби. Бійці ДСНС після 17 години 7 квітня гасили вогонь у селі Кучерівка Куп’янського району.".