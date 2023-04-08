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На Куп’янщині через обстріли горіло сільгосппідприємство та зруйновано дім

Події 07:48   08.04.2023
Олена Нагорна
На Куп’янщині через обстріли горіло сільгосппідприємство та зруйновано дім

Одна пожежа через російські обстріли сталася в Харківській області минулої доби. Бійці ДСНС після 17 години 7 квітня гасили вогонь у селі Кучерівка Куп’янського району.

Ворожий снаряд упав на території сільськогосподарського підприємства, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Там горіла металева ємність із залишками скрапленого газу на площі 10 квадратних метрів. О 17:50 вогонь повністю загасили.

О 14:20 надзвичайники виїжджали в селище Дворічна на обстеження місця падіння ворожого боєприпасу. Руйнувань зазнав будинок та інші споруди на території приватного домогосподарства. Також пошкоджено паркани двох сусідніх ділянок. Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 07:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна пожежа через російські обстріли сталася в Харківській області минулої доби. Бійці ДСНС після 17 години 7 квітня гасили вогонь у селі Кучерівка Куп’янського району.".