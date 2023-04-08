Враг обстрелял Купянщину: Синегубов сообщает о двоих погибших и раненой
В результате вражеских ударов по Купянскому району Харьковской области 8 апреля двое мужчин погибли и пострадала женщина.
Двое мужчин 65 и 34 лет погибли вследствие обстрела поселка Двуречная, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также, по его словам, в селе Подолы получила ранения 65-летняя женщина. Медики оказывают ей помощь.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 20:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских ударов по Купянскому району Харьковской области 8 апреля двое мужчин погибли и пострадала женщина. ".