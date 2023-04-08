Враг обстрелял Купянщину: Синегубов сообщает о двоих погибших и раненой

В результате вражеских ударов по Купянскому району Харьковской области 8 апреля двое мужчин погибли и пострадала женщина.

Двое мужчин 65 и 34 лет погибли вследствие обстрела поселка Двуречная, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также, по его словам, в селе Подолы получила ранения 65-летняя женщина. Медики оказывают ей помощь.