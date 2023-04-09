В Чугуеве продолжают восстанавливать пострадавшие от обстрелов РФ дома (фото)
Фото: Галина Минаева
Восстановление двух наиболее пострадавших домов в микрорайоне «Аврора» в Чугуеве уже началось, однако основные и наиболее технологически сложные работы стартуют в ближайшее время.
Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева. По ее словам, чтобы поскорее завершить восстановление, из местного бюджета направили значительные средства.
«Вместе со специалистами обсудили очередность и объемы работ и даже очертили их предыдущие сроки. Надеюсь, что реконструкция домов будет происходить в тесном взаимодействии с их жителями, в том числе в вопросе доступа строителей к закрытым квартирам. От этого будут во многом зависеть сроки завершения работ», – рассказала Минаева.
Читайте также: В поселке на Харьковщине восстанавливают пострадавший отобстрелов лицей (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Чугуеве продолжают восстанавливать пострадавшие от обстрелов РФ дома (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 17:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление двух наиболее пострадавших домов в микрорайоне «Аврора» в Чугуеве уже началось, однако основные и наиболее технологически сложные работы стартуют в ближайшее время.".