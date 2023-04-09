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В Чугуеве продолжают восстанавливать пострадавшие от обстрелов РФ дома (фото)

Общество 17:36   09.04.2023
Виктория Яковенко
В Чугуеве продолжают восстанавливать пострадавшие от обстрелов РФ дома (фото) Фото: Галина Минаева

Восстановление двух наиболее пострадавших домов в микрорайоне «Аврора» в Чугуеве уже началось, однако основные и наиболее технологически сложные работы стартуют в ближайшее время.

Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева. По ее словам, чтобы поскорее завершить восстановление, из местного бюджета направили значительные средства.

«Вместе со специалистами обсудили очередность и объемы работ и даже очертили их предыдущие сроки. Надеюсь, что реконструкция домов будет происходить в тесном взаимодействии с их жителями, в том числе в вопросе доступа строителей к закрытым квартирам. От этого будут во многом зависеть сроки завершения работ», – рассказала Минаева.

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Фото: Галина Минаева
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Фото: Галина Минаева
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Фото: Галина Минаева

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 17:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление двух наиболее пострадавших домов в микрорайоне «Аврора» в Чугуеве уже началось, однако основные и наиболее технологически сложные работы стартуют в ближайшее время.".