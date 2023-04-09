В Чугуеве продолжают восстанавливать пострадавшие от обстрелов РФ дома (фото)

Восстановление двух наиболее пострадавших домов в микрорайоне «Аврора» в Чугуеве уже началось, однако основные и наиболее технологически сложные работы стартуют в ближайшее время.

Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева. По ее словам, чтобы поскорее завершить восстановление, из местного бюджета направили значительные средства.

«Вместе со специалистами обсудили очередность и объемы работ и даже очертили их предыдущие сроки. Надеюсь, что реконструкция домов будет происходить в тесном взаимодействии с их жителями, в том числе в вопросе доступа строителей к закрытым квартирам. От этого будут во многом зависеть сроки завершения работ», – рассказала Минаева.