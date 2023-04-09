У Чугуєві продовжують відновлювати постраждалі від обстрілів РФ будинки (фото)

Відновлення двох найбільш постраждалих будинків в мікрорайоні «Аврора» у Чугуєві вже розпочались, проте основні й найбільш технологічно складні роботи стартують найближчим часом.

Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва. За її словами, аби скоріше завершити відновлення із місцевого бюджету спрямували значні кошти.

«Разом з фахівцями обговорили черговість та обсяги робіт і навіть окреслили їх попередні терміни. Сподіваюсь, що реконструкція будинків буде відбуватися в тісній взаємодії з їх мешканцями, в тому числі в питанні доступу будівельників до зачинених квартир. Від цього будуть багато у чому залежати строки завершення робіт», – розповіла Мінаєва.