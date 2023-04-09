У Чугуєві продовжують відновлювати постраждалі від обстрілів РФ будинки (фото)
Фото: Галина Мінаєва
Відновлення двох найбільш постраждалих будинків в мікрорайоні «Аврора» у Чугуєві вже розпочались, проте основні й найбільш технологічно складні роботи стартують найближчим часом.
Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва. За її словами, аби скоріше завершити відновлення із місцевого бюджету спрямували значні кошти.
«Разом з фахівцями обговорили черговість та обсяги робіт і навіть окреслили їх попередні терміни. Сподіваюсь, що реконструкція будинків буде відбуватися в тісній взаємодії з їх мешканцями, в тому числі в питанні доступу будівельників до зачинених квартир. Від цього будуть багато у чому залежати строки завершення робіт», – розповіла Мінаєва.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 17:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення двох найбільш постраждалих будинків в мікрорайоні «Аврора» у Чугуєві вже розпочались, проте основні й найбільш технологічно складні роботи стартують найближчим часом.".