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У Чугуєві продовжують відновлювати постраждалі від обстрілів РФ будинки (фото)

Суспільство 17:36   09.04.2023
Вікторія Яковенко
У Чугуєві продовжують відновлювати постраждалі від обстрілів РФ будинки (фото) Фото: Галина Мінаєва

Відновлення двох найбільш постраждалих будинків в мікрорайоні «Аврора» у Чугуєві вже розпочались, проте основні й найбільш технологічно складні роботи стартують найближчим часом.

Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва. За її словами, аби скоріше завершити відновлення із місцевого бюджету спрямували значні кошти.

«Разом з фахівцями обговорили черговість та обсяги робіт і навіть окреслили їх попередні терміни. Сподіваюсь, що реконструкція будинків буде відбуватися в тісній взаємодії з їх мешканцями, в тому числі в питанні доступу будівельників до зачинених квартир. Від цього будуть багато у чому залежати строки завершення робіт», – розповіла Мінаєва.

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Фото: Галина Мінаєва
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Фото: Галина Мінаєва
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Фото: Галина Мінаєва

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 17:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення двох найбільш постраждалих будинків в мікрорайоні «Аврора» у Чугуєві вже розпочались, проте основні й найбільш технологічно складні роботи стартують найближчим часом.".