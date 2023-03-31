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У селищі на Харківщині відновлюють ліцей, що постраждав від обстрілів (фото)

Суспільство 20:23   31.03.2023
Оксана Горун
У селищі на Харківщині відновлюють ліцей, що постраждав від обстрілів (фото)

Старосалтівський ліцей відновлять, повідомило керівництво громади. Перші роботи у будівлі вже розпочалися.

“Зараз ведуться роботи з відновлення будівлі Старосалтівського ліцею. Як ви знаєте, під час бойових дій вона була пошкоджена”, – повідомили на сторінці Старосалтівської громади у фейсбуці.

Через російські обстріли в будівлі ліцею вилетіли вікна, також значно пошкоджено фасад. Нові вікна вже почали встановлювати, поінформували у громаді.

Пластикові вікна готуються вставляти

Це лише початок робіт.

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“Будівлю буде відновлено. Замовником робіт з реконструкції будівлі стане департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації”, – повідомило про подальші перспективи керівництво громади.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 20:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старосалтівський ліцей відновлять, повідомило керівництво громади. Перші роботи у будівлі вже розпочалися".