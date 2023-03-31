У селищі на Харківщині відновлюють ліцей, що постраждав від обстрілів (фото)

Старосалтівський ліцей відновлять, повідомило керівництво громади. Перші роботи у будівлі вже розпочалися.

“Зараз ведуться роботи з відновлення будівлі Старосалтівського ліцею. Як ви знаєте, під час бойових дій вона була пошкоджена”, – повідомили на сторінці Старосалтівської громади у фейсбуці.

Через російські обстріли в будівлі ліцею вилетіли вікна, також значно пошкоджено фасад. Нові вікна вже почали встановлювати, поінформували у громаді.

Це лише початок робіт.

“Будівлю буде відновлено. Замовником робіт з реконструкції будівлі стане департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації”, – повідомило про подальші перспективи керівництво громади.