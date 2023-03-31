У селищі на Харківщині відновлюють ліцей, що постраждав від обстрілів (фото)
Старосалтівський ліцей відновлять, повідомило керівництво громади. Перші роботи у будівлі вже розпочалися.
“Зараз ведуться роботи з відновлення будівлі Старосалтівського ліцею. Як ви знаєте, під час бойових дій вона була пошкоджена”, – повідомили на сторінці Старосалтівської громади у фейсбуці.
Через російські обстріли в будівлі ліцею вилетіли вікна, також значно пошкоджено фасад. Нові вікна вже почали встановлювати, поінформували у громаді.
Це лише початок робіт.
Читайте також: “Зоряне небо” відновлюють у Харкові (відео)
“Будівлю буде відновлено. Замовником робіт з реконструкції будівлі стане департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації”, – повідомило про подальші перспективи керівництво громади.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У селищі на Харківщині відновлюють ліцей, що постраждав від обстрілів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 20:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старосалтівський ліцей відновлять, повідомило керівництво громади. Перші роботи у будівлі вже розпочалися".