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«Зоряне небо» відновлюють у Харкові (відео)

Суспільство 15:37   30.03.2023
Вікторія Яковенко
«Зоряне небо» відновлюють у Харкові (відео) Фото: Харківська міська рада

Планові роботи з відновлення «зоряного неба» проводять на вулиці Пушкінській у Харкові.

Про це повідомили у Харківській міській раді. Комунальники замінили блоки живлення, елементи, що вийшли з ладу, а також відремонтували тросові розтяжки.

Коли планують увімкнути «зоряне небо» у мерії не повідомили.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 15:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Планові роботи з відновлення «зоряного неба» проводять на вулиці Пушкінській у Харкові.".