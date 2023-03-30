«Зоряне небо» відновлюють у Харкові (відео)
Фото: Харківська міська рада
Планові роботи з відновлення «зоряного неба» проводять на вулиці Пушкінській у Харкові.
Про це повідомили у Харківській міській раді. Комунальники замінили блоки живлення, елементи, що вийшли з ладу, а також відремонтували тросові розтяжки.
Коли планують увімкнути «зоряне небо» у мерії не повідомили.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 15:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Планові роботи з відновлення «зоряного неба» проводять на вулиці Пушкінській у Харкові.".