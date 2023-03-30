«Зоряне небо» відновлюють у Харкові (відео)

Планові роботи з відновлення «зоряного неба» проводять на вулиці Пушкінській у Харкові.

Про це повідомили у Харківській міській раді. Комунальники замінили блоки живлення, елементи, що вийшли з ладу, а також відремонтували тросові розтяжки.

Коли планують увімкнути «зоряне небо» у мерії не повідомили.