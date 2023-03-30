У Харкові грейдерами рівняють дороги в приватному секторі (відео)
У Харкові проводять весняне грейдерування доріг. Про роботи у Основ’янському районі повідомила пресслужба Харківської міськради.
“В Основ’янському районі триває весняне грейдерування доріг у приватному секторі. Працівники КП “Шляхрембуд” виконали роботи на вулицях Великій Жихорській, Озерній, Гутянській, Михайла Зеленіна, Крюківській, Аверіна, Ерліха, Томській, Володимира Сосюри та Камишовій“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.
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Грейдерування – це процес вирівнювання ґрунтових доріг, а також тих, що засипані гравієм або галькою. Його традиційно проводять навесні – після танення снігу.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 11:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проводять весняне грейдерування доріг. Про роботи у Основ’янському районі повідомила пресслужба Харківської міськради".