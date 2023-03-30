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У Харкові грейдерами рівняють дороги в приватному секторі (відео)

Суспільство 11:47   30.03.2023
Оксана Горун
У Харкові грейдерами рівняють дороги в приватному секторі (відео)

У Харкові проводять весняне грейдерування доріг. Про роботи у Основ’янському районі повідомила пресслужба Харківської міськради.

В Основ’янському районі триває весняне грейдерування доріг у приватному секторі. Працівники КП “Шляхрембуд” виконали роботи на вулицях Великій Жихорській, Озерній, Гутянській, Михайла Зеленіна, Крюківській, Аверіна, Ерліха, Томській, Володимира Сосюри та Камишовій“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

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Грейдерування – це процес вирівнювання ґрунтових доріг, а також тих, що засипані гравієм або галькою. Його традиційно проводять навесні – після танення снігу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проводять весняне грейдерування доріг. Про роботи у Основ’янському районі повідомила пресслужба Харківської міськради".