У Харкові грейдерами рівняють дороги в приватному секторі (відео)

У Харкові проводять весняне грейдерування доріг. Про роботи у Основ’янському районі повідомила пресслужба Харківської міськради.

“В Основ’янському районі триває весняне грейдерування доріг у приватному секторі. Працівники КП “Шляхрембуд” виконали роботи на вулицях Великій Жихорській, Озерній, Гутянській, Михайла Зеленіна, Крюківській, Аверіна, Ерліха, Томській, Володимира Сосюри та Камишовій“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

Грейдерування – це процес вирівнювання ґрунтових доріг, а також тих, що засипані гравієм або галькою. Його традиційно проводять навесні – після танення снігу.