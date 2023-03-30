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В Харькове грейдерами ровняют дороги в частном секторе (видео)

Общество 11:47   30.03.2023
Оксана Горун
В Харькове грейдерами ровняют дороги в частном секторе (видео)

В Харькове проводят весеннее грейдирование дорог. О работах в Основянском районе сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В Основянском районе идет весеннее грейдерование дорог в частном секторе. Работники КП «Дорремстрой» выполнили работы на улицах Большой Жихорской, Озерной, Гутянской, Михаила Зеленина, Крюковской, Аверина, Эрлиха, Томской, Владимира Сосюры и Камышовой», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

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Грейдирование — это процесс выравнивания грунтовых дорог, а также тех, которые засыпаны гравием или галькой. Его традиционно проводят весной — после таяния снега.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проводят весеннее грейдирование дорог. О работах в Основянском районе сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".