В Харькове грейдерами ровняют дороги в частном секторе (видео)

В Харькове проводят весеннее грейдирование дорог. О работах в Основянском районе сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В Основянском районе идет весеннее грейдерование дорог в частном секторе. Работники КП «Дорремстрой» выполнили работы на улицах Большой Жихорской, Озерной, Гутянской, Михаила Зеленина, Крюковской, Аверина, Эрлиха, Томской, Владимира Сосюры и Камышовой», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Грейдирование — это процесс выравнивания грунтовых дорог, а также тех, которые засыпаны гравием или галькой. Его традиционно проводят весной — после таяния снега.