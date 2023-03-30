В Харькове грейдерами ровняют дороги в частном секторе (видео)
В Харькове проводят весеннее грейдирование дорог. О работах в Основянском районе сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«В Основянском районе идет весеннее грейдерование дорог в частном секторе. Работники КП «Дорремстрой» выполнили работы на улицах Большой Жихорской, Озерной, Гутянской, Михаила Зеленина, Крюковской, Аверина, Эрлиха, Томской, Владимира Сосюры и Камышовой», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Читайте также: В Харькове включили освещение на более чем 1000 улиц — Терехов
Грейдирование — это процесс выравнивания грунтовых дорог, а также тех, которые засыпаны гравием или галькой. Его традиционно проводят весной — после таяния снега.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове грейдерами ровняют дороги в частном секторе (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 11:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проводят весеннее грейдирование дорог. О работах в Основянском районе сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".