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«Звездное небо» восстанавливают в Харькове (видео)

Общество 15:37   30.03.2023
Виктория Яковенко
«Звездное небо» восстанавливают в Харькове (видео) Фото: Харьковский городской совет

Плановые работы по восстановлению «звездного неба» проводятся на улице Пушкинской в Харькове.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. Коммунальщики заменили блоки питания, элементы, которые вышли из строя, а также отремонтировали тросовые растяжки.

Когда планируют включить «звездное небо», в мэрии не сообщили.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 15:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Плановые работы по восстановлению «звездного неба» проводятся на улице Пушкинской в Харькове.".