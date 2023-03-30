«Звездное небо» восстанавливают в Харькове (видео)
Фото: Харьковский городской совет
Плановые работы по восстановлению «звездного неба» проводятся на улице Пушкинской в Харькове.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете. Коммунальщики заменили блоки питания, элементы, которые вышли из строя, а также отремонтировали тросовые растяжки.
Когда планируют включить «звездное небо», в мэрии не сообщили.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Плановые работы по восстановлению «звездного неба» проводятся на улице Пушкинской в Харькове.".