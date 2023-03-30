«Звездное небо» восстанавливают в Харькове (видео)

Плановые работы по восстановлению «звездного неба» проводятся на улице Пушкинской в Харькове.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. Коммунальщики заменили блоки питания, элементы, которые вышли из строя, а также отремонтировали тросовые растяжки.

Когда планируют включить «звездное небо», в мэрии не сообщили.