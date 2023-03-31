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В поселке на Харьковщине восстанавливают пострадавший отобстрелов лицей (фото)

Общество 20:23   31.03.2023
Оксана Горун
В поселке на Харьковщине восстанавливают пострадавший отобстрелов лицей (фото) Фото: facebook Старосалтовской громады

Старосалтовский лицей восстановят, сообщило руководство громады. Первые работы в здании уже начались.

«Сейчас ведутся работы по восстановлению здания Старосалтовского лицея. Как вы знаете, во время боевых действий оно было повреждено», — сообщили на странице Старосалтовской громады в facebook.

Из-за российских обстрелов в здании лицея вылетели окна, также существенно поврежден фасад. Новые окна уже начали устанавливать, проинформировали в громаде.

Пластиковые окна готовятся вставлять
Фото: facebook Старосалтовской громады

Это только начало работ.

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«Здание будет восстановлено. Заказчиком работ по реконструкции здания станет департамент капитального строительства Харьковской областной военной администрации», — сообщило о дальнейших перспективах руководство громады.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 20:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старосалтовский лицей восстановят, сообщило руководство громады. Первые работы в здании уже начались".