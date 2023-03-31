В поселке на Харьковщине восстанавливают пострадавший отобстрелов лицей (фото)
Фото: facebook Старосалтовской громады
Старосалтовский лицей восстановят, сообщило руководство громады. Первые работы в здании уже начались.
«Сейчас ведутся работы по восстановлению здания Старосалтовского лицея. Как вы знаете, во время боевых действий оно было повреждено», — сообщили на странице Старосалтовской громады в facebook.
Из-за российских обстрелов в здании лицея вылетели окна, также существенно поврежден фасад. Новые окна уже начали устанавливать, проинформировали в громаде.
Это только начало работ.
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«Здание будет восстановлено. Заказчиком работ по реконструкции здания станет департамент капитального строительства Харьковской областной военной администрации», — сообщило о дальнейших перспективах руководство громады.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 20:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старосалтовский лицей восстановят, сообщило руководство громады. Первые работы в здании уже начались".