В Харьковской области под обстрелами оказались 12 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации за сутки по состоянию на 18.00 9 апреля.

«В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Меловое, Великий Бурлук и Тополи на Харьковщине», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное.

«На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена», — заявили в Генштабе.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.