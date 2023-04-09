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В Харьковской области под обстрелами оказались 12 населенных пунктов — Генштаб

Общество 18:16   09.04.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области под обстрелами оказались 12 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации за сутки по состоянию на 18.00 9 апреля.

«В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Меловое, Великий Бурлук и Тополи на Харьковщине», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное.

«На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена», — заявили в Генштабе.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации за сутки по состоянию на 18.00 9 апреля.".