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В Харківській області під обстрілами опинилися 12 населених пунктів – Генштаб

Суспільство 18:16   09.04.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області під обстрілами опинилися 12 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію за добу станом на 18:00 9 квітня.

«Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині», – перерахували у вечірньому зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне.

«На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено», – заявили у Генштабі.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів надалі залишається високою по всій території України.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 18:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію за добу станом на 18:00 9 квітня.".