В Харківській області під обстрілами опинилися 12 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію за добу станом на 18:00 9 квітня.

«Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині», – перерахували у вечірньому зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне.

«На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено», – заявили у Генштабі.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів надалі залишається високою по всій території України.