На Харьковщине мужчина пострадал во время тушения пожара — ГСЧС

За сутки в Харьковской области случилось 25 пожаров, об огне, возникшем из-за вражеских обстрелов, в ГСЧС не сообщают.

При этом есть пострадавшие из-за «бытовых» ЧП.

«В 23:49 спасателям поступил вызов о пожаре, который произошел из-за действия источника зажигания огневого воздействия. Событие произошло в Чугуевском районе, г. Волчанск, ул. Бекетова, 10. Там горело хозяйственное здание на площади 50 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели локализовали огонь уже в 00:25, а полностью потушили в 02:50.

«Во время тушения пожара пострадал владелец дома, мужчина 1952 года рождения. Он получил ожоги 1-2 степеней тела и был госпитализирован в ожоговое отделение 4-й областной больницы», — сообщили в ГСЧС.