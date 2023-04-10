На Харьковщине мужчина пострадал во время тушения пожара — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
За сутки в Харьковской области случилось 25 пожаров, об огне, возникшем из-за вражеских обстрелов, в ГСЧС не сообщают.
При этом есть пострадавшие из-за «бытовых» ЧП.
«В 23:49 спасателям поступил вызов о пожаре, который произошел из-за действия источника зажигания огневого воздействия. Событие произошло в Чугуевском районе, г. Волчанск, ул. Бекетова, 10. Там горело хозяйственное здание на площади 50 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели локализовали огонь уже в 00:25, а полностью потушили в 02:50.
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«Во время тушения пожара пострадал владелец дома, мужчина 1952 года рождения. Он получил ожоги 1-2 степеней тела и был госпитализирован в ожоговое отделение 4-й областной больницы», — сообщили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области случилось 25 пожаров, об огне, возникшем из-за вражеских обстрелов, в ГСЧС не сообщают".