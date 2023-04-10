На Харківщині чоловік постраждав під час гасіння пожежі – ДСНС

За добу на Харківщині сталося 25 пожеж, про вогонь, що виник через ворожі обстріли, у ДСНС не повідомляють.

При цьому є постраждалі через “побутові” НП.

“О 23:49 до рятувальників надійшов виклик про пожежу, яка сталася через дію джерела запалювання вогневого впливу. Подія трапилась в Чугуївському районі, м. Вовчанськ, вул. Бекетова, 10. Там горіла господарча споруда на площі 50 кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники локалізували вогонь вже о 00:25, а повністю загасили о 02:50.

“Під час гасіння пожежі постраждав власник будинку, чоловік 1952 року народження. Він отримав опіки 1-2 ступенів тіла та був госпіталізований до опікового відділення 4-ї обласної лікарні”, – повідомили у ДСНС.