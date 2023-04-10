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На Харківщині чоловік постраждав під час гасіння пожежі – ДСНС

Події 08:27   10.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловік постраждав під час гасіння пожежі – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

За добу на Харківщині сталося 25 пожеж, про вогонь, що виник через ворожі обстріли, у ДСНС не повідомляють.

При цьому є постраждалі через “побутові” НП.

“О 23:49 до рятувальників надійшов виклик про пожежу, яка сталася через дію джерела запалювання вогневого впливу. Подія трапилась в Чугуївському районі, м. Вовчанськ, вул. Бекетова, 10. Там горіла господарча споруда на площі 50 кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники локалізували вогонь вже о 00:25, а повністю загасили о 02:50.

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“Під час гасіння пожежі постраждав власник будинку, чоловік 1952 року народження. Він отримав опіки 1-2 ступенів тіла та був госпіталізований до опікового відділення 4-ї обласної лікарні”, – повідомили у ДСНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 08:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині сталося 25 пожеж, про вогонь, що виник через ворожі обстріли, у ДСНС не повідомляють".