Репортер из Японии стала свидетелем идентификации тела погибшего в Изюме

Репортер японского издания Kyodo News Юи Ямазаки побывала в городе Изюм Харьковской области, где ей показали, как проводятся эксгумация и идентификация жертв российских оккупантов.

Об этом пишет в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что Kyodo News — это крупнейшее информационное агентство в Японии, которое в частности освещает российскую агрессию в Украине с самого начала полномасштабного вторжения.

«Японский репортер воочию увидела, как мы работаем на местах захоронений. Материал из останков, которые достали в этот день, мы сразу проверили в мобильной ДНК-лаборатории ANDE. И прямо на месте нашли совпадение с родственниками. Теперь тело можно будет вернуть семье для надлежащего захоронения», — рассказал Болвинов.