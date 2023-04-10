Репортер из Японии стала свидетелем идентификации тела погибшего в Изюме
Репортер японского издания Kyodo News Юи Ямазаки побывала в городе Изюм Харьковской области, где ей показали, как проводятся эксгумация и идентификация жертв российских оккупантов.
Об этом пишет в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он отметил, что Kyodo News — это крупнейшее информационное агентство в Японии, которое в частности освещает российскую агрессию в Украине с самого начала полномасштабного вторжения.
«Японский репортер воочию увидела, как мы работаем на местах захоронений. Материал из останков, которые достали в этот день, мы сразу проверили в мобильной ДНК-лаборатории ANDE. И прямо на месте нашли совпадение с родственниками. Теперь тело можно будет вернуть семье для надлежащего захоронения», — рассказал Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 22:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Репортер японского издания Kyodo News Юи Ямазаки побывала в городе Изюм Харьковской области, где ей показали, как проводятся эксгумация и идентификация жертв российских оккупантов.".