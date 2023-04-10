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Репортерка з Японії стала свідком ідентифікації тіла загиблого в Ізюмі

Суспільство 22:43   10.04.2023
Олена Нагорна
Репортерка з Японії стала свідком ідентифікації тіла загиблого в Ізюмі

Репортерка японського видання Kyodo News Юі Ямазакі побувала у місті Ізюм Харківської області, де їй показали, як проводять ексгумацію та ідентифікацію жертв російських окупантів.

Про це пише у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив, що Kyodo News – це найбільша інформаційна агенція в Японії, яка зокрема висвітлює російську агресію в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення.

“Японська репортерка на власні очі побачила, як ми працюємо на місцях поховань. Матеріал з останків, які дістали в цей день, ми одразу перевірили в мобільній ДНК-лабораторії ANDE. І просто на місці знайшли збіг з родичами. Тепер тіло можна буде повернути родині для належного поховання”, – розповів Болвінов.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 22:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Репортерка японського видання Kyodo News Юі Ямазакі побувала у місті Ізюм Харківської області, де їй показали, як проводять ексгумацію та ідентифікацію жертв російських окупантів.".