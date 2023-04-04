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Поліцейські зі США в Харкові стали свідками ракетного удару РФ (фото)

Світ 08:57   04.04.2023
Оксана Горун
Поліцейські зі США в Харкові стали свідками ракетного удару РФ (фото) Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Американські гості провели в Харкові два дні. Їх цікавило, як харківським колегам вдається знаходити конкретних підозрюваних у воєнних злочинах ще тоді, коли бойові дії відбуваються.

Подробицями візиту поліцейської делегації зі США на Харківщину поділився начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Продуктивну зустріч провели з американськими колегами. У прифронтовому Харкові наші гості з США провели два дні. До нас вони приїхали отримати новий і унікальний досвід. Адже за цей рік війни українські слідчі стали першими у світі, хто розслідує воєнні злочини та знаходить конкретних підозрюваних саме коли бойові дії досі тривають. Вдячний, що керівники Дослідницького форуму представників поліції США таки доїхали до нас, навіть попри численні попередження про небезпеку“, – зазначив Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

До Харкова приїхали поліцейські зі США обмінюватися досвідом 3
Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Він також повідомив, що гості опинилися в Харкові якраз у момент, коли армія РФ била по місту ракетами С-300.

“Чак, Джим та Тері, ми вражені вашою стійкістю – вас не налякала справжня атмосфера вечірнього Харкова, коли на місто вкотре полетіли ракети з Бєлгорода, – написав Болвінов. – А в Ізюмі, коли ви на власні очі побачили, як проводимо ексгумацію жертв російської агресії, ми відчули від вас справжню підтримку!”

До Харкова приїхали поліцейські зі США обмінюватися досвідом
Фото: фейсбук Сергія Болвінова
До Харкова приїхали поліцейські зі США обмінюватися досвідом 4
Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Головний слідчий Харківщини зазначив, що представники Дослідницького форуму передадуть отриману в Харкові інформацію американським поліцейським департаментам.

У Харків приїхали поліцейські зі США обмінюватися досвідом 2
Фото: фейсбук Сергія Болвінова
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 08:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американські гості провели в Харкові два дні. Їх цікавило, як харківським колегам вдається знаходити конкретних підозрюваних у воєнних злочинах ще тоді, коли бойові дії відбуваються".