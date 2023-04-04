Поліцейські зі США в Харкові стали свідками ракетного удару РФ (фото)

Американські гості провели в Харкові два дні. Їх цікавило, як харківським колегам вдається знаходити конкретних підозрюваних у воєнних злочинах ще тоді, коли бойові дії відбуваються.

Подробицями візиту поліцейської делегації зі США на Харківщину поділився начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Продуктивну зустріч провели з американськими колегами. У прифронтовому Харкові наші гості з США провели два дні. До нас вони приїхали отримати новий і унікальний досвід. Адже за цей рік війни українські слідчі стали першими у світі, хто розслідує воєнні злочини та знаходить конкретних підозрюваних саме коли бойові дії досі тривають. Вдячний, що керівники Дослідницького форуму представників поліції США таки доїхали до нас, навіть попри численні попередження про небезпеку“, – зазначив Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також повідомив, що гості опинилися в Харкові якраз у момент, коли армія РФ била по місту ракетами С-300.

“Чак, Джим та Тері, ми вражені вашою стійкістю – вас не налякала справжня атмосфера вечірнього Харкова, коли на місто вкотре полетіли ракети з Бєлгорода, – написав Болвінов. – А в Ізюмі, коли ви на власні очі побачили, як проводимо ексгумацію жертв російської агресії, ми відчули від вас справжню підтримку!”

Головний слідчий Харківщини зазначив, що представники Дослідницького форуму передадуть отриману в Харкові інформацію американським поліцейським департаментам.