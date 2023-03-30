По Харкову били С-300, шість “прильотів” – інформація Терехова і Синєгубова

У Харкові зафіксували щонайменше шість влучань внаслідок ворожого ракетного удару близько 22 години 30 березня.

“На даний час зафіксовано шість “прильотів” по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється”, – повідомляє в Telegram мер міста Ігор Терехов.

Таку ж інформацію надав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог знову б‘є по Харкову. Зафіксовано щонайменше шість «прильотів», попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – повідомив він, а також закликав не залишати укриттів до відбою тривоги.

Нагадаємо, повітряну тривогу на Харківщині було оголошено о 22:09.