По Харкову били С-300, шість “прильотів” – інформація Терехова і Синєгубова
Фото: Вадим Беликов
У Харкові зафіксували щонайменше шість влучань внаслідок ворожого ракетного удару близько 22 години 30 березня.
“На даний час зафіксовано шість “прильотів” по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється”, – повідомляє в Telegram мер міста Ігор Терехов.
Таку ж інформацію надав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Ворог знову б‘є по Харкову. Зафіксовано щонайменше шість «прильотів», попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – повідомив він, а також закликав не залишати укриттів до відбою тривоги.
Нагадаємо, повітряну тривогу на Харківщині було оголошено о 22:09.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 22:37;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зафіксували щонайменше шість влучань внаслідок ворожого ракетного удару близько 22 години 30 березня.".