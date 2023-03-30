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По Харькову били С-300, шесть «прилетов» — информация Терехова и Синегубова

Происшествия 22:37   30.03.2023
Елена Нагорная
По Харькову били С-300, шесть «прилетов» — информация Терехова и Синегубова Фото: Вадим Беликов

В Харькове зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий в результате вражеского ракетного удара около 22 часов 30 марта.

«В настоящее время зафиксировано шесть «прилетов» по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется», — сообщает в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Такую же информацию предоставил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано не менее шести «прилетов», предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил он, а также призвал не покидать укрытий до отбоя тревоги.

Напомним, воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 22:09.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 22:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий в результате вражеского ракетного удара около 22 часов 30 марта.".