По Харькову били С-300, шесть «прилетов» — информация Терехова и Синегубова
Фото: Вадим Беликов
В Харькове зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий в результате вражеского ракетного удара около 22 часов 30 марта.
«В настоящее время зафиксировано шесть «прилетов» по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется», — сообщает в Telegram мэр города Игорь Терехов.
Такую же информацию предоставил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано не менее шести «прилетов», предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил он, а также призвал не покидать укрытий до отбоя тревоги.
Напомним, воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 22:09.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 22:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий в результате вражеского ракетного удара около 22 часов 30 марта.".