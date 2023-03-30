По Харькову били С-300, шесть «прилетов» — информация Терехова и Синегубова

В Харькове зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий в результате вражеского ракетного удара около 22 часов 30 марта.

«В настоящее время зафиксировано шесть «прилетов» по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется», — сообщает в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Такую же информацию предоставил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано не менее шести «прилетов», предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил он, а также призвал не покидать укрытий до отбоя тревоги.

Напомним, воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 22:09.