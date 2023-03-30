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В Харькове гремят взрывы: Терехов и Синегубов подтверждают вражеские удары

Происшествия 22:18   30.03.2023
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Терехов и Синегубов подтверждают вражеские удары Фото: Вадим Беликов

В Харькове вечером 30 марта гремят взрывы.

О пусках вражеских ракет сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.

О том, что Харьков под обстрелом написал и мэр города Игорь Терехов.

Воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 22:09.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 22:18;

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