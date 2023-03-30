В Харькове гремят взрывы: Терехов и Синегубов подтверждают вражеские удары
Фото: Вадим Беликов
В Харькове вечером 30 марта гремят взрывы.
О пусках вражеских ракет сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.
О том, что Харьков под обстрелом написал и мэр города Игорь Терехов.
Воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 22:09.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 22:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 30 марта гремят взрывы.".