В Харькове гремят взрывы: Терехов и Синегубов подтверждают вражеские удары

В Харькове вечером 30 марта гремят взрывы.

О пусках вражеских ракет сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.

О том, что Харьков под обстрелом написал и мэр города Игорь Терехов.

Воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 22:09.