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У Харкові лунають вибухи: Терехов і Синєгубов підтверджують ворожі удари

Події 22:18   30.03.2023
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Терехов і Синєгубов підтверджують ворожі удари

У Харкові ввечері 30 березня лунають вибухи.

Про запуски ворожих ракет повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.

Про те, що Харків під обстрілом написав і мер міста Ігор Терехов.

“Російські терористи обстрілюють Харків із Бєлгородської області”, – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Повітряна тривога на Харківщині була оголошена о 22:09.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 22:18;

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