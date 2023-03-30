У Харкові лунають вибухи: Терехов і Синєгубов підтверджують ворожі удари

У Харкові ввечері 30 березня лунають вибухи.

Про запуски ворожих ракет повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.

Про те, що Харків під обстрілом написав і мер міста Ігор Терехов.

“Російські терористи обстрілюють Харків із Бєлгородської області”, – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Повітряна тривога на Харківщині була оголошена о 22:09.