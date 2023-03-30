У Харкові лунають вибухи: Терехов і Синєгубов підтверджують ворожі удари
У Харкові ввечері 30 березня лунають вибухи.
Про запуски ворожих ракет повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.
Про те, що Харків під обстрілом написав і мер міста Ігор Терехов.
“Російські терористи обстрілюють Харків із Бєлгородської області”, – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Повітряна тривога на Харківщині була оголошена о 22:09.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові лунають вибухи: Терехов і Синєгубов підтверджують ворожі удари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 22:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ввечері 30 березня лунають вибухи.".