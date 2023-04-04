Полицейские из США в Харькове стали свидетелями ракетного удара РФ (фото)
Американские гости провели в Харькове два дня. Их интересовало, как харьковским коллегам удается находить конкретных подозреваемых в военных преступлениях еще тогда, когда боевые действия идут.
Подробностями визита полицейской делегации из США на Харьковщину поделился начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Продуктивную встречу провели с американскими коллегами. В прифронтовом Харькове наши гости из США провели два дня.
К нам они приехали получить новый и уникальный опыт. Ведь за этот год войны украинские следователи стали первыми в мире, кто расследует военные преступления и находит конкретных подозреваемых именно когда боевые действия продолжаются. Благодарен, что руководители Исследовательского форума представителей полиции США доехали до нас, даже несмотря на многочисленные предупреждения об опасности», — отметил Болвинов на своей странице в facebook.
Он также сообщил, что гости оказались в Харькове как раз в момент, когда армия РФ била по городу ракетами С-300.
«Чак, Джим и Терри, мы поражены вашей стойкостью – вас не испугала настоящая атмосфера вечернего Харькова, когда на город в который раз полетели ракеты из Белгорода, — написал Болвинов. — А в Изюме, когда вы своими глазами увидели, как проводим эксгумацию жертв российской агрессии, мы ощутили от вас настоящую поддержку!»
Главный следователь Харьковщины отметил, что представители Исследовательского форума передадут полученную в Харькове информацию американским полицейским департаментам.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американские гости провели в Харькове два дня. Их интересовало, как харьковским коллегам удается находить конкретных подозреваемых в военных преступлениях еще тогда, когда боевые действия идут".