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Без газа и с перерывами: как отапливали прифронтовые громады на Харьковщине

Общество 11:14   11.04.2023
Оксана Горун
Без газа и с перерывами: как отапливали прифронтовые громады на Харьковщине

В ХОВА подвели итоги самого сложного отопительного сезона на Харьковщине за все время независимости Украины.

Отопление в Харьковской области полностью выключено. Температура воздуха в течение трех суток превышает положенные для завершения сезона +8°С. Сообщая об этом, в ХОВА проинформировали и о наиболее тяжелых эпизодах минувшей зимы.

«Тяжелее всего этот отопительный период проходил на деоккупированных территориях. Так, из 17 котельных Волчанской громады в работе были только две твердотопливные котельные, поскольку газ отключили россияне. В Купянской громаде действовало пять котельных с перерывами из-за постоянных обстрелов и повреждений», – отметили в департаменте ЖКХ и топливно-энергетического комплекса ХОВА.

По данным департамента, из 518 котельных, которые грели область минувшей зимой, 34 работали на деоккупированных территориях. В целом удалось с переменным успехом обогревать 7641 многоквартирный дом с централизованным теплоснабжением.

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    • «В результате российских обстрелов в населенных пунктах области было зафиксировано повреждение 240 объектов теплоснабжения и 61,8 км тепловых сетей. Сейчас идет восстановление, громады начинают готовиться к следующему отопительному сезону», — сообщили в ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА подвели итоги самого сложного отопительного сезона на Харьковщине за все время независимости Украины".