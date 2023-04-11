Без газа и с перерывами: как отапливали прифронтовые громады на Харьковщине
В ХОВА подвели итоги самого сложного отопительного сезона на Харьковщине за все время независимости Украины.
Отопление в Харьковской области полностью выключено. Температура воздуха в течение трех суток превышает положенные для завершения сезона +8°С. Сообщая об этом, в ХОВА проинформировали и о наиболее тяжелых эпизодах минувшей зимы.
«Тяжелее всего этот отопительный период проходил на деоккупированных территориях. Так, из 17 котельных Волчанской громады в работе были только две твердотопливные котельные, поскольку газ отключили россияне. В Купянской громаде действовало пять котельных с перерывами из-за постоянных обстрелов и повреждений», – отметили в департаменте ЖКХ и топливно-энергетического комплекса ХОВА.
По данным департамента, из 518 котельных, которые грели область минувшей зимой, 34 работали на деоккупированных территориях. В целом удалось с переменным успехом обогревать 7641 многоквартирный дом с централизованным теплоснабжением.
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«В результате российских обстрелов в населенных пунктах области было зафиксировано повреждение 240 объектов теплоснабжения и 61,8 км тепловых сетей. Сейчас идет восстановление, громады начинают готовиться к следующему отопительному сезону», — сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА подвели итоги самого сложного отопительного сезона на Харьковщине за все время независимости Украины".