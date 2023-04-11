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Без газу та з перервами: як опалювали прифронтові громади на Харківщині

Суспільство 11:14   11.04.2023
Оксана Горун
Без газу та з перервами: як опалювали прифронтові громади на Харківщині

У ХОВА підбили підсумки найскладнішого опалювального сезону на Харківщині за весь час незалежності України.

Опалення в Харківській області повністю вимкнено. Температура повітря протягом трьох діб перевищує встановлені для завершення сезону +8°С. Повідомляючи про це, у ХОВА поінформували також і про найважчі епізоди минулої зими.

“Найважче цей опалювальний період проходив на деокупованих територіях. Так, із 17 котелень Вовчанської громади в роботі було лише 2 твердопаливні котельні, оскільки газ відключили росіяни. У Куп’янській громаді діяло 5 котелень із перервами через постійні обстріли та пошкодження”, – зазначили в департаменті ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

За даними департаменту, із 518 котелень, які гріли область минулої зими, 34 працювали на деокупованих територіях. Загалом вдалося зі змінним успіхом обігрівати 7641 багатоквартирний будинок із централізованим теплопостачанням.

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    • “Внаслідок російських обстрілів у населених пунктах області було зафіксовано пошкодження 240 об’єктів теплопостачання та 61,8 км теплових мереж. Наразі триває відновлення, громади починають готуватися до наступного опалювального сезону”, – повідомили у ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА підбили підсумки найскладнішого опалювального сезону на Харківщині за весь час незалежності України".