«Хочешь стрелять по мирным?» — опубликована переписка предателя из Харьковщины

СБУ и прокуратура сообщили о разоблачении двух информаторов на Харьковщине, которые «сдавали» оккупантам и военных, и гражданских, своих земляков — даже места, где собираются очереди за гуманитарной помощью.

«Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу осведомителей во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что подозреваемые — 34-летняя женщина и юноша.

«По данным следствия, 34-летняя женщина и молодой человек получили от представителей РФ задачи по сбору информации о силах и средствах ВСУ на территории г. Волчанск, на что они добровольно согласились.

Оба собирали всю необходимую информацию о расположении в Волчанске и Чугуевском районе украинских военных и передавали врагам через мессенджер с указанием координат», — отметили в прокуратуре.

Информаторы сообщали «заказчикам» обо всем: от мест базирования Сил обороны на территории громады и обустройстве оборонных линий до местоположения пунктов выдачи гуманитарной помощи.

На просьбу «сдать» адреса, где стоят длинные очереди, информатор прозорливо переспросил своего собеседника: «Ты хочешь стрелять по мирным жителям?» Тот, безусловно, отнекивался.

Также в опубликованной переписке — предложение предателя «уе*ать» С-300 по посту, где «много ментов».



«Разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов», — отметил Абдула.

Он сообщил, что один из участников вражеской группы — местный житель, который сразу после оккупации части Харьковской области пошел на сотрудничество с агрессором.

«При этом к выполнению враждебных разведывательных задач он приступил только в начале этого года.

Впоследствии к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с ФСБ», — пояснил спикер СБУ.

По местам проживания предателей провели обыски и обнаружили мобильные телефоны, с которых вели переписку с «кураторами» из ФСБ в telegram.

Сейчас задержанных вражеских информаторов отправили под стражу без права выйти под залог. Все обстоятельства их деятельности устанавливают.