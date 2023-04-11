Live
  • Вторник 11.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

«Хочешь стрелять по мирным?» — опубликована переписка предателя из Харьковщины

Общество 10:30   11.04.2023
Оксана Горун
«Хочешь стрелять по мирным?» — опубликована переписка предателя из Харьковщины

СБУ и прокуратура сообщили о разоблачении двух информаторов на Харьковщине, которые «сдавали» оккупантам и военных, и гражданских, своих земляков — даже места, где собираются очереди за гуманитарной помощью.

«Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу осведомителей во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области.  Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что подозреваемые — 34-летняя женщина и юноша.

«По данным следствия, 34-летняя женщина и молодой человек получили от представителей РФ задачи по сбору информации о силах и средствах ВСУ на территории г. Волчанск, на что они добровольно согласились.
Оба собирали всю необходимую информацию о расположении в Волчанске и Чугуевском районе украинских военных и передавали врагам через мессенджер с указанием координат», — отметили в прокуратуре.

Переписка вражеского информатора на Харьковщине

Информаторы сообщали «заказчикам» обо всем: от мест базирования Сил обороны на территории громады и обустройстве оборонных линий до местоположения пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Переписка вражеского информатора на Харьковщине 4

На просьбу «сдать» адреса, где стоят длинные очереди, информатор прозорливо переспросил своего собеседника: «Ты хочешь стрелять по мирным жителям?» Тот, безусловно, отнекивался.

  • Читайте также: Правоохранители задержали информатора, «слившего» в РФ координаты нескольких объектов в Харькове

    • Также в опубликованной переписке — предложение предателя «уе*ать» С-300 по посту, где «много ментов».

    Переписка вражеского информатора на Харьковщине 3
    «Разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов», — отметил Абдула.

    Он сообщил, что один из участников вражеской группы — местный житель, который сразу после оккупации части Харьковской области пошел на сотрудничество с агрессором.

    Переписка вражеского информатора на Харьковщине 2

    «При этом к выполнению враждебных разведывательных задач он приступил только в начале этого года.
    Впоследствии к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с ФСБ», — пояснил спикер СБУ.

    СБУ задержала вражеского информатора на Харьковщине 2

    По местам проживания предателей провели обыски и обнаружили мобильные телефоны, с которых вели переписку с «кураторами» из ФСБ в telegram.

    Сейчас задержанных вражеских информаторов отправили под стражу без права выйти под залог. Все обстоятельства их деятельности устанавливают.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    20:29
    На супругов с Изюмщины завели дело за раздачу пророссийских газет
    16:00
    В Харьковской области «бухгалтерша» вела смету оккупантов — СБУ
    12:52
    На Харьковщине родственник чиновника незаконно получил землю на 200 тыс грн
    11:43
    Будут судить 9 военных РФ за мародерство в Циркунах: одного из них – обменяли
    10:40
    Прокуратура требует вернуть землю в Харькове на 100 млн грн

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Хочешь стрелять по мирным?» — опубликована переписка предателя из Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 10:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ и прокуратура сообщили о разоблачении двух информаторов на Харьковщине, которые «сдавали» оккупантам и военных, и гражданских, своих земляков — даже места, где собираются очереди за гуманитарной помощью".