“Хочеш стріляти по мирних?” – опубліковано листування зрадника з Харківщини

СБУ та прокуратура повідомили про викриття двох інформаторів на Харківщині, які “здавали” окупантам і військових, і цивільних, своїх земляків – навіть місця, де збираються черги за гуманітарною допомогою.

“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. “Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів фсб під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що підозрювані – 34-річна жінка та юнак.

“За даними слідства, 34-річна жінка та молодик отримали від представників РФ завдання щодо збору інформації про сили і засоби ЗСУ на території м. Вовчанськ, на що вони добровільно погодились. Обидва збирали всю необхідну інформацію про розташування у Вовчанську та Чугуївському районі українських військових та передавали ворогам через месенджер із вказівкою координат“, – зазначили в прокуратурі.

Інформатори повідомляли “замовникам” про все: від місць базування Сил оборони на території громади та облаштування оборонних ліній до розташування пунктів видачі гуманітарної допомоги.

На прохання “здати” адреси, де стоять довгі черги, інформатор прозорливо перепитав свого співрозмовника: “Ти хочеш стріляти по мирних жителях?” Той, безперечно, відмовлявся.

Також в опублікованому листуванні – пропозиція зрадника “ує*ать” С-300 по посту, де “багато ментів”.



“Розвіддані були потрібні окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів”, – зазначив Абдула.

Він повідомив, що один із учасників ворожої групи – місцевий житель, який одразу після окупації частини Харківської області пішов на співпрацю з агресором.

“При цьому виконання ворожих розвідувальних завдань він розпочав лише на початку цього року.

Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок із ФСБ”, – пояснив речник СБУ.

За місцями проживання зрадників провели обшуки та виявили мобільні телефони, з яких ті листувалися з “кураторами” з ФСБ у телеграмі.

Наразі затриманих ворожих інформаторів відправили під варту без права вийти під заставу. Усі обставини їхньої діяльності встановлюють.