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“Хочеш стріляти по мирних?” – опубліковано листування зрадника з Харківщини

Суспільство 10:30   11.04.2023
Оксана Горун
“Хочеш стріляти по мирних?” – опубліковано листування зрадника з Харківщини

СБУ та прокуратура повідомили про викриття двох інформаторів на Харківщині, які “здавали” окупантам і військових, і цивільних, своїх земляків – навіть місця, де збираються черги за гуманітарною допомогою.

“Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів фсб під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що підозрювані – 34-річна жінка та юнак.

“За даними слідства, 34-річна жінка та молодик отримали від представників РФ завдання щодо збору інформації про сили і засоби ЗСУ на території м. Вовчанськ, на що вони добровільно погодились. Обидва збирали всю необхідну інформацію про розташування у Вовчанську та Чугуївському районі українських військових та передавали ворогам через месенджер із вказівкою координат“, – зазначили в прокуратурі.

Листування ворожого інформатора на Харківщині

Інформатори повідомляли “замовникам” про все: від місць базування Сил оборони на території громади та облаштування оборонних ліній до розташування пунктів видачі гуманітарної допомоги.

Листування ворожого інформатора на Харківщині 4

На прохання “здати” адреси, де стоять довгі черги, інформатор прозорливо перепитав свого співрозмовника: “Ти хочеш стріляти по мирних жителях?” Той, безперечно, відмовлявся.

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    • Також в опублікованому листуванні – пропозиція зрадника “ує*ать” С-300 по посту, де “багато ментів”.

    Листування ворожого інформатора на Харківщині 3
    “Розвіддані були потрібні окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів”, – зазначив Абдула.

    Він повідомив, що один із учасників ворожої групи – місцевий житель, який одразу після окупації частини Харківської області пішов на співпрацю з агресором.

    Листування ворожого інформатора на Харківщині 2

    “При цьому виконання ворожих розвідувальних завдань він розпочав лише на початку цього року.
    Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок із ФСБ”, – пояснив речник СБУ.

    За місцями проживання зрадників провели обшуки та виявили мобільні телефони, з яких ті листувалися з “кураторами” з ФСБ у телеграмі.

    Наразі затриманих ворожих інформаторів відправили під варту без права вийти під заставу. Усі обставини їхньої діяльності встановлюють.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 10:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ та прокуратура повідомили про викриття двох інформаторів на Харківщині, які “здавали” окупантам і військових, і цивільних, своїх земляків – навіть місця, де збираються черги за гуманітарною допомогою".