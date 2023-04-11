На Харьковщине мужчина случайно поджег себя — информация ГСЧС

На 79-летнем жителе Харьковской области загорелась одежда, он получил тяжелые ожоги, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.

«На 79-летнем мужчине загорелась одежда. Он получил значительные ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение. Событие произошло в селе Шлях Валковской громады на территории частного домовладения. Огонь потушили местные подручными средствами. Пожарно-спасательные подразделения не вызывали», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели также отметили, что из-за неосторожности в обращении с огнем и умышленного выжигания сухостоя в Харьковской области за минувшие сутки случилось 17 пожаров в экосистемах, выгорело более 25 га.

Пожаров, вызванных обстрелами, за сутки не зафиксировали.