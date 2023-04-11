Синегубов о ситуации за сутки: разрушено предприятие, без пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских обстрелов.

«За прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковщины, обстреливая приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В результате вчерашних обстрелов с. Кучеровка Купянского района разрушено гражданское предприятие. В течение дня враг по меньшей мере трижды обстрелял из артиллерии г. Волчанск Чугуевского района. В результате обстрела Купянска поврежден дом. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал краткую сводку в telegram Синегубов.

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Он отметил, что на линии столкновения на Харьковщине защитники Украины надежно удерживают позиции.