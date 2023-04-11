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Синєгубов про ситуацію за добу: зруйновано підприємство, без потерпілих

Події 08:15   11.04.2023
Оксана Горун
Синєгубов про ситуацію за добу: зруйновано підприємство, без потерпілих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських обстрілів.

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Внаслідок вчорашніх обстрілів с. Кучерівка Куп’янського району зруйновано цивільне підприємство. Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих“, – написав коротке зведення в телеграм Синєгубов.

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Він наголосив, що на лінії зіткнення на Харківщині захисники України надійно утримують позиції.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 08:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських обстрілів".